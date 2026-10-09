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    Siciliyanın qərbində nadir ikili tornado müşahidə olunub

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2026
    • 21:45
    Siciliyanın qərbində nadir ikili tornado müşahidə olunub

    Bu gün İtaliyanın Siciliya adasının qərbindəki Marsala yaxınlığında sahildə nadir ikili su tornadosu yaranıb.

    "Report" "Euronews"a istinadən xəbər verir ki, daha sonra tornado quruya doğru irəliləyib və binalara, avtomobillərə, kənd təsərrüfatı sahələrinə ziyan vurub.

    Bir neçə nəfər yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Fövqəladə hallar xidmətləri təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə məşğuldur.

    Tornado Siciliya
    Редкий двойной торнадо обрушился на запад Сицилии
    Rare twin tornadoes hit western Sicily
    44 - Tezliklə
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