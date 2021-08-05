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Разведка США получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане

Разведка США получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане Разведывательные службы США анализируют генетические данные о вирусах, изучавшихся в лаборатории Уханьского института вирусологии.
Другие страны
5 августа 2021 г. 20:25
Разведка США получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане

Разведывательные службы США анализируют генетические данные о вирусах, изучавшихся в лаборатории Уханьского института вирусологии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг американская телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Телекомпания не располагает точной информацией, когда и как американская разведка могла получить доступ к этим данным, но не исключает, что это произошло в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане. Согласно публикации, США теперь владеют сведениями о 22 тыс. вирусов, которые были изучены в уханьской лаборатории.

Массив генетической информации требует тщательного анализа, чтобы стало возможно делать какие-то конкретные выводы. Такая работа ведется с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США, пишет телекомпания. По ее данным, процесс анализа затруднен тем, что сопроводительные записи сделаны на китайском языке, поэтому американским спецслужбам надо не только найти знающих китайский специалистов, но и убедиться, что им можно доверять. Точные сроки завершения этой работы пока не определены.

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Версия на английском языке US intelligence obtains genetic data on viruses in Wuhan lab

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