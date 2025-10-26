Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 26 октября, 2025
    • 16:42
    Разрушения, гибель мирных жителей - кадры обстрела здания в Киеве - РЕПОРТАЖ

    26 октября российская армия продолжила наносить авиаудары по ряду украинских городов, включая Киев.

    Как сообщает Report со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию, в этот раз были атакованы главным образом районы на левом берегу Днепра. В результате ударов погибли 4 человека, еще 28 получили ранения, среди них двое детей.

    Основными целями стали районы Деснянский, Дарницкий и Позняки. Сбитые в воздухе дроны падали на жилые дома, нанеся значительные разрушения. В Деснянском районе погибла семья из трех человек.

    Корреспондент Report подготовил фоторепортаж с места происшествия.

    российско-украинская война репортаж
    Dağıntılar, mülki insanların ölümü – Kiyevdə vurulan binanın görüntüləri - REPORTAJ

