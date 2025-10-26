Разрушения, гибель мирных жителей - кадры обстрела здания в Киеве - РЕПОРТАЖ

26 октября российская армия продолжила наносить авиаудары по ряду украинских городов, включая Киев.

Как сообщает Report со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию, в этот раз были атакованы главным образом районы на левом берегу Днепра. В результате ударов погибли 4 человека, еще 28 получили ранения, среди них двое детей.

Основными целями стали районы Деснянский, Дарницкий и Позняки. Сбитые в воздухе дроны падали на жилые дома, нанеся значительные разрушения. В Деснянском районе погибла семья из трех человек.

Корреспондент Report подготовил фоторепортаж с места происшествия.