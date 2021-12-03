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Разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту

Разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту Херардо Мартино, сын министра обороны Сальвадора Мерино Монроя, находился на борту военного самолета, потерпевшего крушение у побережья страны.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 08:06
Разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту

Херардо Мартино, сын министра обороны Сальвадора Мерино Монроя, находился на борту военного самолета, потерпевшего крушение у побережья страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили вооруженные силы Сальвадора.

На борту самолета, который вел поиски яхты, пропавшей в море накануне, были три члена экипажа, их поиск ведется в настоящее время, к нему привлечены самолеты и вертолеты.

В социальных сетях высказывают опасения, что все три члена экипажа погибли.

Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил соболезнование министру обороны и написал в твиттере: "Господи, дай сил министру Мерино Монрою".

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Версия на азербайджанском языке Salvadorda müdafiə nazirinin oğlunun olduğu təyyarə qəzaya uğrayıb

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