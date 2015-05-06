​Рауль Кастро проведет встречу с Папой Римским

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ 10 мая лидер Кубы Рауль Кастро проведет в Ватикане приватную встречу с Папой Римским Франциском, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В апреле стало известно, что Папа Римский Франциск в сентябре этого года посетит Кубу. Сообщалось, что программа "расширенного путешествия" понтифика будет обнародована позднее.

Также предусматривается, что Франциск совершит визит в США 22-27 сентября и посетит три города — Вашингтон, Нью-Йорк и Филадельфию. Ожидается, что глава Римско-католической церкви вечером 22 сентября прибудет в Вашингтон, где на следующий день встретится в Белом доме с президентом США Бараком Обамой.

В 2012 году Кубу посещал с визитом Папа Римский Бенедикт XVI. В 1998 году пастырскую поездку на Кубу совершил Папа Иоанн Павел II.