​Растет статистика лиц, отказавшихся от гражданства США и "green card"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Проживающие за пределами страны граждане США и владельцы "green card" отказываются от налоговых обязательств, гражданства и принадлежащих им карт, чтобы уклониться от налога на прибыль, получаемую от бизнеса за пределами страны.

По информации Report со ссылкой на turkishny.com, в 2014 году от американского гражданства добровольно отказались 3415 человек. В 2013 году эта статистика составляла 2999 человек. Начиная с 1988 года, самый высокий показатель был зарегистрирован в 2014 году.