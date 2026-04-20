Расходы США на операцию против Ирана превысили $56 млрд

Затраты США на проведение военной операции против Ирана превысили отметку в $56,1 млрд за почти 50 суток активных боевых действий.

Как передает Report, это следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

Счетчик ресурса, функционирующий в режиме реального времени, базируется на информации с брифинга Пентагона для американского Конгресса, состоявшегося 10 марта. В ходе этого брифинга было заявлено, что за первые шесть суток ведения боевых действий на Ближнем Востоке Вашингтон израсходовал $11,3 млрд, а в дальнейшем планируется тратить порядка $1 млрд на каждый последующий день конфликта.

При этом отмечается, что в указанную сумму могут не входить отдельные статьи затрат, включая переброску войск и восстановление военной техники. В связи с этим реальные расходы могут быть значительно выше.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.