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    Азербайджан в 2027г направит 113 млн манатов на расширение самозанятости

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 11:05
    Азербайджан в 2027г направит 113 млн манатов на расширение самозанятости

    Прогнозируется, что из 268,9 млн манатов доходов Фонда страхования от безработицы в 2027 году 267,2 млн манатов, или 99,4%, будут сформированы за счет взносов от безработицы.

    Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2027 год".

    Согласно документу, из этой суммы 29,8 млн манатов поступят в виде страховых взносов от организаций, финансируемых из бюджета, еще 29,8 млн манатов составят взносы работников этих организаций, а 207,6 млн манатов - поступления от небюджетного сектора.

    Прочие доходы Фонда составят 1,7 млн манатов.

    В следующем году расходы должны составить 319,2 млн манатов с использованием неизрасходованного остатка Фонда в размере 50,3 млн манатов на конец текущего года. Из них 113 млн манатов - расходы на организацию мероприятий по самозанятости, 75 млн манатов - расходы на содержание аппарата Фонда, его управлений, филиалов и представительств, а также других подведомственных структур, 50 млн манатов - расходы на совместное финансирование деятельности по организации услуг населению в социальной сфере, 36 млн манатов - страховые выплаты по безработице, 27,3 млн манатов - расходы на организацию профессиональной подготовки и дополнительного образования, 3,8 млн манатов - расходы на организацию оплачиваемых общественных работ, 2 млн манатов - расходы на создание социальных предприятий и реализацию целевых программ и пр.

    Фонд страхования от безработицы Государственный бюджет Азербайджана
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