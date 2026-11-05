ГФСЗ в 2027 году направит почти 9 млрд манатов на выплату пенсий

Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2027 году прогнозируются на уровне 9 млрд 220,5 млн манатов, из этой суммы 7 млрд 586,5 млн манатов, или 82,3%, составят обязательные государственные социальные страховые взносы.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год".

Согласно документу, 2 млрд 171 млн манатов страховых взносов поступят от организаций, финансируемых из государственного бюджета, 296 млн манатов - от работников этих организаций, 5 млрд 119,5 млн манатов - от небюджетного сектора.

Кроме того, из государственного бюджета фонду планируется выделить 1,6 млрд манатов, а прочие доходы ГФСЗ составят 34 млн манатов.

Расходы фонда в следующем году прогнозируются на уровне 9 млрд 272,5 млн манатов. Для их покрытия планируется использовать также 52 млн манатов неиспользованного остатка средств фонда на конец текущего года.

Из общей суммы расходов 8 млрд 950,1 млн манатов направят на выплаты населению. В том числе 8 млрд 669,4 млн манатов предусмотрено на выплату трудовых пенсий, 280,7 млн манатов - на пособия за счет обязательного государственного социального страхования.

Из средств, выделенных на пособия, 47,4 млн манатов направят на выплаты по временной утрате трудоспособности, 77,4 млн манатов составят пособия по беременности и родам, 84 млн манатов - при рождении ребенка, 21,4 млн манатов - по уходу за ребенком до трех лет, 50,5 млн манатов - на погребение.

Кроме того, 189,7 млн манатов предусмотрено на содержание аппарата фонда и его структурных подразделений, 94,7 млн манатов - на софинансирование организации социальных услуг населению, проведение банковских операций по выплате пенсий и пособий, а также оплату других услуг.