Ракета йеменских хуситов упала в Саудовской Аравии, не долетев до Израиля
- 30 августа, 2025
- 14:00
Йеменские повстанцы хуситы запустили ракету по Израилю.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление военных.
Ракета, не достигнув цели, упала предположительно на территории Саудовской Аравии.
Отмечается, что запуск ракеты был осуществлен после атаки Израиля по высокопоставленным членам повстанческой группировки.
