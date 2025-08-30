    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Yəmən husilərinin raketi İsrailə çatmadan Səudiyyə Ərəbistanında düşüb

    • 30 avqust, 2025
    • 14:09
    Yəməndəki husi üsyançıları İsrailə raket atıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" hərbçilərin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Raket hədəfə çatmadan ehtimal ki, Səudiyyə Ərəbistanı ərazisində düşüb.

    Qeyd olunur ki, raketin atılması İsrailin husilərin yüksək vəzifəli üzvlərinə qarşı hücumundan sonra həyata keçirilib.

