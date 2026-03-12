Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 16:40
    Райт: ВМС США к концу марта вероятно, смогут сопровождать суда в Ормузском проливе

    Военно-морские силы США вероятно, к концу марта этого года смогут обеспечивать сопровождение танкеров в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом министр энергетики США Крис Райт заявил в эфире телеканала CNBC.

    По его словам, американские ВМС пока не готовы обеспечивать сопровождение танкеров.

    "Сегодня позже я буду в Пентагоне - именно над этим сейчас работают военные. Это произойдет относительно скоро, но пока это невозможно. Мы просто не готовы. Все наши военные ресусры сейчас сосредоточены на уничтожении наступательного потенциала Ирана и его военно-промышленного комплекса", - отметил он.

    Согласно анализам консалтинговых компаний Rapidan Energy и Wood Mackenzie, закрытие Ормузского пролива вызвало крупнейший в истории сбой в поставках нефти. Это единственный путь входа и выхода в Персидском заливе. До войны по этому водному пути проходило около 20% мирового потребления нефти.

    Движение танкеров через пролив остается парализованным, поскольку судовладельцы опасаются нападений со стороны Ирана. В среду более 30 стран договорились закачать на рынок 400 млн баррелей нефти из своих запасов в попытке справиться с масштабными перебоями в поставках. США в рамках этих усилий высвободят 172 млн баррелей из стратегических резервов.

