Райт: США уже сегодня готовы заменить поставки газа и нефтепродуктов из РФ в Европу

США уже сегодня готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт в эфире телеканала Fox news.

"Америка готова сегодня заместить весь российский газ, который поступает в Европу, и все российские нефтепродукты… У нас есть необходимые мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности", - отметил он.