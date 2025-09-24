Райт: США уже сегодня готовы заменить поставки газа и нефтепродуктов из РФ в Европу
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 19:20
США уже сегодня готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт в эфире телеканала Fox news.
"Америка готова сегодня заместить весь российский газ, который поступает в Европу, и все российские нефтепродукты… У нас есть необходимые мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности", - отметил он.
