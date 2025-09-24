İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Rayt: ABŞ artıq bu gün Rusiya qazını və neft məhsullarını əvəzləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2025
    • 19:33
    Rayt: ABŞ artıq bu gün Rusiya qazını və neft məhsullarını əvəzləməyə hazırdır

    ABŞ artıq bu gün Rusiyanın qaz və neft məhsullarının Avropaya tədarükünü tamamilə əvəz etməyə hazırdır.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt "Fox News" telekanalının efirində bildirib.

    "Amerika elə bu gün Avropaya tədarük edilən bütün Rusiya qazını, eləcə də bütün Rusiya neft məhsullarını əvəz etməyə hazırdır... Bizim lazımi imkanlarımız var. Biz onların ehtiyaclarını ödəməyə hazırıq", - o qeyd edib.

    ABŞ Rusiya neft Kris Rayt
    Райт: США уже сегодня готовы заменить поставки газа и нефтепродуктов из РФ в Европу

