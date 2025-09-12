Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Радослав Сикорский прибыл в Киев

    • 12 сентября, 2025
    Радослав Сикорский прибыл в Киев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По словам главы украинского МИД, сегодня между Украиной и Польшей будут проведены переговоры по безопасности и вступлению Украины в ЕС и НАТО.

    Он также отметил, что вместе с Сикорским в Киев прибыла американская журналистка и писательница Энн Эпплбаум.

    "Я был рад встретить Радослава Сикорского и Энн Эпплбаум на киевском вокзале этим утром. На фоне эскалации Россией террора против Украины и провокаций против Польши мы твердо стоим вместе. Сегодня мы проведем содержательные переговоры о нашей общей безопасности, вступлении Украины в ЕС и НАТО и давлении на Москву. Я благодарю Польшу за ее лидерство и поддержку", - написал Сибига.

