Радослав Сикорский прибыл в Киев
- 12 сентября, 2025
- 10:05
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев.
Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По словам главы украинского МИД, сегодня между Украиной и Польшей будут проведены переговоры по безопасности и вступлению Украины в ЕС и НАТО.
Он также отметил, что вместе с Сикорским в Киев прибыла американская журналистка и писательница Энн Эпплбаум.
"Я был рад встретить Радослава Сикорского и Энн Эпплбаум на киевском вокзале этим утром. На фоне эскалации Россией террора против Украины и провокаций против Польши мы твердо стоим вместе. Сегодня мы проведем содержательные переговоры о нашей общей безопасности, вступлении Украины в ЕС и НАТО и давлении на Москву. Я благодарю Польшу за ее лидерство и поддержку", - написал Сибига.
Welcome to Kyiv, Radek!— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 12, 2025
I was glad to meet @sikorskiradek and @anneapplebaum at the Kyiv train station this morning.
Against the backdrop of Russia’s escalation of terror against Ukraine and provocations against Poland, we stand firmly together.
We will hold substantial talks… pic.twitter.com/k5gRYqoeSN