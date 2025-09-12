Polşa XİN rəhbəri Kiyevdə səfərdədir
Digər ölkələr
- 12 sentyabr, 2025
- 10:13
Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski Kiyevə gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa məlumat verib.
Ukrayna XİN başçısının sözlərinə görə, bu gün Ukrayna və Polşa arasında təhlükəsizlik və Ukraynanın Avropa İttifaqına və NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı danışıqlar aparılacaq.
O, həmçinin qeyd edib ki, Sikorski ilə birlikdə amerikalı jurnalist və yazıçı Enn Epplbaum da Kiyevə gəlib.
