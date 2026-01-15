Парламент Украины не смог рассмотреть законы, необходимые для получения средств от ЕС и МВФ

Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня законопроекты, необходимые для получения средств от ЕС и Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что для рассмотрения законопроектов не хватило голосов депутатов.

Ранее отмечалось, что сегодня в столицу Украины Киев прибыла директор МВФ Кристалина Георгиева. Ожидается что она проведет встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой Нацбанка Андреем Пышным, а также с представителями частного сектора.