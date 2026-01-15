Парламент Украины не смог рассмотреть законы, необходимые для получения средств от ЕС и МВФ
Другие страны
- 15 января, 2026
- 15:42
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня законопроекты, необходимые для получения средств от ЕС и Международного валютного фонда (МВФ).
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что для рассмотрения законопроектов не хватило голосов депутатов.
Ранее отмечалось, что сегодня в столицу Украины Киев прибыла директор МВФ Кристалина Георгиева. Ожидается что она проведет встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой Нацбанка Андреем Пышным, а также с представителями частного сектора.
Последние новости
15:52
В Киеве создали штаб по ликвидации последствий поражения энергообъектовДругие страны
15:49
Замминистра: Суммарные поставки газа из Азербайджана в Турцию составили 123 млрд кубометровЭнергетика
15:42
Парламент Украины не смог рассмотреть законы, необходимые для получения средств от ЕС и МВФДругие страны
15:37
В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс торгового мореплаванияИнфраструктура
15:33
В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в "Баку Сити Картинг"Происшествия
15:30
Видео
В Бинагадинском районе горит жилое зданиеПроисшествия
15:26
В Риме почти вдвое ограничили скорость движения по центру городаДругие страны
15:21
В России произошел взрыв в учебном центре МВДДругие страны
15:20