Ukrayna Ali Radası ölkə üçün zəruri olan qanun layihələrinə baxa bilməyib
Digər ölkələr
- 15 yanvar, 2026
- 15:55
Ukrayna Ali Radası Avropa İttifaqından (Aİ) vəsait almaq və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) dəstəyini qazanmaq üçün vacib olan qanun layihələrini gündəliyə daxil edə bilməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBC-Ukrayna" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, qanun layihələrinə baxılması üçün deputatların səsləri kifayət etməyib.
Daha əvvəl bildirilmişdi ki, bu gün IMF-in direktoru Kristalina Georgiyeva Ukraynanın paytaxtı Kiyevə gedib. Onun Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski, Baş nazir Yuliya Sviridenko, Milli Bankın rəhbəri Andrey Pişni, eləcə də biznes nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcəyi gözlənilir.
