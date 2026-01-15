İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Ukrayna Ali Radası ölkə üçün zəruri olan qanun layihələrinə baxa bilməyib

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 15:55
    Ukrayna Ali Radası Avropa İttifaqından (Aİ) vəsait almaq və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) dəstəyini qazanmaq üçün vacib olan qanun layihələrini gündəliyə daxil edə bilməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBC-Ukrayna" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, qanun layihələrinə baxılması üçün deputatların səsləri kifayət etməyib.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, bu gün IMF-in direktoru Kristalina Georgiyeva Ukraynanın paytaxtı Kiyevə gedib. Onun Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski, Baş nazir Yuliya Sviridenko, Milli Bankın rəhbəri Andrey Pişni, eləcə də biznes nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcəyi gözlənilir.

    Ukrayna Ali Radası IMF Volodimir Zelenski Kristalina Georgiyeva Avropa İttifaqı
    Парламент Украины не смог рассмотреть законы, необходимые для получения средств от ЕС и МВФ

