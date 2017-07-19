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    Пятеро охранников президента Филиппин получили ранения в результате столкновения с боевиками

    Президента на этот момент в зоне инцидента не было

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Пятеро охранников президента Филиппин Родриго Дутерте получили ранения в результате столкновения с боевиками.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN, инцидент произошел в провинции Котабато на острове Минданао.

    Два автомобиля, в которых находились 10 представителей президентской охраны, были остановлены на одном из КПП 50 боевиками, переодетыми в солдат. Когда охранники поняли, что вооруженные люди военнослужащими не являются, они открыли огонь. Боевиков преследуют правительственные войска.

    Отмечается, что в момент нападения президента  страны в регионе не было.

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