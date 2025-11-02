Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Пятеро немецких альпинистов погибли при сходе лавины на севере Италии

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 14:45
    Пятеро немецких альпинистов погибли при сходе лавины на севере Италии

    В Южном Тироле на севере Италии пятеро немецких альпинистов погибли в результате схода лавины в горном массиве Ортлес.

    Как передает Report со ссылкой на DW, об этом сообщили в итальянской горно-спасательной службе.

    Сначала речь шла о трех погибших, еще двое граждан Германии считались пропавшими без вести, однако утром в воскресенье спасатели обнаружили их тела.

    Лавина сошла у вершины горы Фертайншпитце высотой 3345 метров, куда поднимались две группы. По предварительным данным, лавина накрыла две группы, одна из них состояла из трех человек, другая - из четырех.

    "Участники первой группы были полностью засыпаны снегом. Все трое погибли", – сообщили спасатели. Из другой группы двум альпинистам удалось выжить, судьба еще двух некоторое время оставалась неизвестной.

    Южный Тироль является популярным районом для альпинизма среди туристов из Германии. Высочайшей вершиной региона является гора Ортлес (3 905 метров).

    альпинисты сход лавин Италия Германия
    İtaliyada qar uçqunu nəticəsində beş almaniyalı alpinist həlak olub

    Последние новости

    15:15

    Задержаны подозреваемые в кражах в Сумгайыте и Баку

    Происшествия
    15:02
    Фото

    Из-за ударов ВС РФ Донецкая область Украины обесточена, погибли пять человек

    Другие страны
    14:53

    Фидан: РКК должна прекратить деятельность в Ираке и Сирии

    В регионе
    14:45

    Пятеро немецких альпинистов погибли при сходе лавины на севере Италии

    Другие страны
    14:43

    Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    14:39

    Азербайджанский рефери будет судить матч "Арсенала" в Лиге чемпионов

    Футбол
    14:34

    Гарри Кейн может перейти из "Баварии" в "Барселону"

    Футбол
    14:30
    Фото

    ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат бухгалтера

    Наука и образование
    14:25

    Главы МИД Турции и Ирака обсудили вопросы безопасности

    В регионе
    Лента новостей