Пятеро немецких альпинистов погибли при сходе лавины на севере Италии

В Южном Тироле на севере Италии пятеро немецких альпинистов погибли в результате схода лавины в горном массиве Ортлес.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом сообщили в итальянской горно-спасательной службе.

Сначала речь шла о трех погибших, еще двое граждан Германии считались пропавшими без вести, однако утром в воскресенье спасатели обнаружили их тела.

Лавина сошла у вершины горы Фертайншпитце высотой 3345 метров, куда поднимались две группы. По предварительным данным, лавина накрыла две группы, одна из них состояла из трех человек, другая - из четырех.

"Участники первой группы были полностью засыпаны снегом. Все трое погибли", – сообщили спасатели. Из другой группы двум альпинистам удалось выжить, судьба еще двух некоторое время оставалась неизвестной.

Южный Тироль является популярным районом для альпинизма среди туристов из Германии. Высочайшей вершиной региона является гора Ортлес (3 905 метров).