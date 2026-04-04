Пять стран ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергокомпаний

Пять стран Европейского союза - Германия, Италия, Испания, Португалия и Австрия - выступили с инициативой введения налога на сверхприбыль энергетических компаний на фоне роста цен на топливо после начала эскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это следует из письма министров финансов этих стран в адрес Европейской комиссии.

"Это также стало бы четким сигналом о том, что те, кто получает выгоду от последствий войны, должны внести свой вклад в снижение нагрузки на население", - говорится в письме.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.