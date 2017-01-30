Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Канадские власти назвали атаку на мечеть терактом. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, по меньшей мере шесть человек погибли, восемь получили ранения при стрельбе в мечети города Квебек - столице одноименной канадской провинции.

В мечети на момент нападения находились десятки человек, пришедших на воскресную вечернюю молитву.

Квебекская полиция сообщила в "Twitter", что сейчас ситуация находится под контролем, все находившиеся в мечети эвакуированы. На данный момент арестованы два человека.

Один из очевидцев ранее сообщил, что в мечеть проникли три вооруженных человека. Полиция пока не исключает возможности того, что третьему нападавшему удалось скрыться.