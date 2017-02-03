Четверо погибли и пятеро ранены в результате взрывов в Париже - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами двух взрывов, прогремевших накануне в Париже, стали 4 человека, ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в одном из торговых павильонов Наузи-ле Гран произошли взрывы газовых баллонов, после чего начался пожар. К борьбе с огнём были привлечены порядка 30 сотрудников спасательных служб.

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Мощный взрыв прогремел в ночь в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции

Как передает Report, об этом пишет газета Parisien.

Сообщается, что взрыв произошел около 22.00 в одной из торговых палаток населенного пункта.

По данным, в результате взрыва пострадали пять человек. По меньшей мере один из них находится в критическом состоянии.

Всем пострадавшим оказана срочная медицинская помощь.

Причиной инцидента стал самопроизвольный взрыв неисправного баллона с газом в одной из торговых точек. На месте работают спасатели и пожарные.

По данным газеты, взрыв был такой силы, что ощущался во всей округе.