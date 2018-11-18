Пять человек погибли при взрыве в иракском Тикрите

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва заминированного автомобиля в иракском городе Тикрит возросло до пяти человек, 16 ранены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-служба органов безопасности Ирака.

"Теракт с использованием заминированного автомобиля на улице Атыбба в Тикрите в провинции Салах-ад-Дин привел к гибели пяти граждан, ранены 16", — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее на севере Ирака за 3 дня нейтрализовали 38 террористов.