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    Пять человек погибли при взрыве в иракском Тикрите

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва заминированного автомобиля в иракском городе Тикрит возросло до пяти человек, 16 ранены.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-служба органов безопасности Ирака.

    "Теракт с использованием заминированного автомобиля на улице Атыбба в Тикрите в провинции Салах-ад-Дин привел к гибели пяти граждан, ранены 16", — говорится в заявлении пресс-службы.

    Ранее на севере Ирака за 3 дня нейтрализовали 38 террористов.

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