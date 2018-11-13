На севере Ирака за 3 дня нейтрализовали 38 террористов

13 ноября, 2018 05:15

https://report.az/storage/news/4c4f760145b57410801516a813bee9d8/837de9c0-145b-4742-a43d-cb86cba2fd31_292.jpg Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ ВВС Турции нейтрализовали 38 террористов РКК на севере Ирака, сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter. ВВС Турции на протяжении трех дней проводили операции в районах Зап, Авашин-Басьян, Гара, Хакурк и Хафтанин на севере Ирака, передает Report. В результате нейтрализованы 38 террористов РКК, уничтожены склады боеприпасов и убежища террористов.

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