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    На севере Ирака за 3 дня нейтрализовали 38 террористов

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ ВВС Турции нейтрализовали 38 террористов РКК на севере Ирака, сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter. 

    ВВС Турции на протяжении трех дней проводили операции в районах Зап, Авашин-Басьян, Гара, Хакурк и Хафтанин на севере Ирака, передает Report. 

    В результате нейтрализованы 38 террористов РКК, уничтожены склады боеприпасов и убежища террористов.

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