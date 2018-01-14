Пять человек погибли при крушении вертолета с нефтяниками в Индии

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Жертвами крушения вертолета, на борту которого находились сотрудники индийской комиссии по нефти и природному газу (ONGC), стали пять человек. Как сообщает Report со ссылкой на Indian Express, инцидент произошел утром 13 января.

Вертолет, на борту которого находились семь человек, в том числе пять нефтяников, потерпел крушение у западного побережья Индии.

Связь с воздушным судном была утеряна вскоре после вылета. Вертолет направлялся к одной из нефтяных вышек в Аравийском море. В тот же день спасатели обнаружили в воде, в 50 км от Мумбаи, обломки судна.

Поисковая операция продолжается.

Ведется расследование для установления всех причин крушения. По данным спасателей, вертолет упал с высоты в 60 м.