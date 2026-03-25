ПВО Саудовской Аравии сбила пять иранских беспилотников

Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили пять боевых беспилотников, запущенных из Ирана по территории королевства.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Саудовской Аравии.

"Отрядами ПВО страны выявлено и ликвидировано пять иранских беспилотников в небе над Восточной провинцией королевства", - сообщили в ведомстве.