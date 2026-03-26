Хакан Фидан: Мы берем на себя ответственность за мир и стабильность в нашем регионе

Под руководством нашего Президента, отличающегося сильной волей и решительностью, Турция превратилась в государство, голос которого слышен, влияние которого ощущается, а позиция которого способна воздействовать на баланс сил. Внешняя политика Турции формируется не под влиянием сиюминутных реакций, а на основе независимой воли, государственнического подхода и стратегической дальновидности, в центре которых стоят национальные интересы.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Подчеркнув, что усилия Турции невозможно затмить никакими обвинениями, глава внешнеполитического ведомства отметил:

"Игнорировать шаги, которые мы предпринимаем с ответственностью за управление государством, и искажать наши заявления - это результат недобросовестного и безответственного мышления тех, кто не несет никакой ответственности перед нашим народом. Мы сохраняем хладнокровие в отношении кризисов в нашем регионе и берем на себя ответственность за мир и стабильность. Турция всегда была страной, способной открыто говорить всем сторонам то, что считает правильным. Как и сегодня, далекие от истины обвинения лишь утомляют тех, кто их выдвигает; они не способны бросить тень на искренние усилия Турции".