ПВО Кувейта отразила атаку беспилотников

Системы противовоздушной обороны Кувейта были приведены в действие для отражения атаки нескольких боевых беспилотников, вошедших в воздушное пространство эмирата.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Кувейта.

По данным ведомства, "ПВО страны отразили атаки беспилотников, нацеленные на некоторые важные объекты на территории Кувейта".

При этом министерство не уточнило, откуда были запущены БПЛА, а также не привело информации о результатах отражения атаки.