    Küveytin hərbi qüvvələri dron hücumlarını dəf edib

    Küveytin hava hücumundan müdafiə sistemləri əmirliyin hava məkanına daxil olan bir neçə silahlı dronun hücumunu dəf etmək üçün işə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Küveytin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nazirliyin məlumatına görə, ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələri Küveyt daxilində bir neçə vacib obyekti hədəf alan dron hücumlarını dəf edib.

    Nazirlik dronların mənşəyini dəqiqləşdirməyib, həmçinin dəf edilən hücumun nəticələri barədə heç bir məlumat verməyib.

    Küveyt Müdafiə Nazirliyi PUA hücumu Yaxın Şərqdə eskalasiya
    ПВО Кувейта отразила атаку беспилотников

