Küveytin hərbi qüvvələri dron hücumlarını dəf edib
Digər ölkələr
- 10 aprel, 2026
- 00:32
Küveytin hava hücumundan müdafiə sistemləri əmirliyin hava məkanına daxil olan bir neçə silahlı dronun hücumunu dəf etmək üçün işə salınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Küveytin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirliyin məlumatına görə, ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələri Küveyt daxilində bir neçə vacib obyekti hədəf alan dron hücumlarını dəf edib.
Nazirlik dronların mənşəyini dəqiqləşdirməyib, həmçinin dəf edilən hücumun nəticələri barədə heç bir məlumat verməyib.
01:20
Zelenski Pasxa atəşkəsi elan edibDigər ölkələr
01:13
Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinin daha üç oyunu keçirilibFutbol
01:10
UEFA Konfrans Liqasının 1/4 final mərhələsinin ilk matçları baş tutubFutbol
00:52
Melaniya Tramp: Epşteynlə heç bir əlaqəm olmayıbDigər ölkələr
00:32
Küveytin hərbi qüvvələri dron hücumlarını dəf edibDigər ölkələr
00:26
İsrailin aprelin 8-də Livanda zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 300-ü keçibDigər ölkələr
00:03
Eyal Zamir İsrailin Livanda hərbi əməliyyatları davam etdirmək planlarını təsdiqləyibDigər ölkələr
23:53
Litva ABŞ Ordusu kontingentinin artırılmasını mümkün hesab edirDigər ölkələr
23:50