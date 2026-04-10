"Liverpul" Məhəmməd Salahın əvəzləyicisi kimi "Brayton"un hücumçusunu hədəfə alıb

    Liverpul Məhəmməd Salahın əvəzləyicisi kimi Braytonun hücumçusunu hədəfə alıb

    "Liverpul" klubu Məhəmməd Salahın əvəzləyicisini İngiltərə Premyer Liqasında tapıb.

    "Report"un "The Mail" nəşrinə istinadən məlumatına görə, cari mövsümün sonunda klubdan ayrılacağını təsdiqləyən misirli futbolçunun yerinə namizədlərdən biri "Brayton"un hücumçusu Yankuba Mintedir.

    33 yaşlı Salah klubda son mövsümünü keçirdiyini elan etdikdən sonra "Brayton"da uğurlu çıxışı ilə diqqət çəkən Minteh yay "transfer pəncərəsi" üçün əsas hədəflər siyahısına daxil edilib.

    "Liverpul"un Qambiya millisinin üzvü olan 21 yaşlı futbolçu üçün təxminən 33 milyon funt-sterlinq xərcləyəcəyi gözlənilir.

    Qeyd edək ki, Məhəmməd Salahın klubla müqaviləsinin müddəti növbəti mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulmuşdu.

    Son xəbərlər

    10:52

    Süleyman Ələkbərov: "Road Race 2026" turnirinin bürünc medalı mənim üçün yaxşı başlanğıcdır"

    Fərdi
    10:51

    Emin Əmrullayev: Mövcud imtahan modeli beynəlxalq standartlara yaxınlaşıb

    Elm və təhsil
    10:50

    ASCO-nun bərə gəmiləri ilə martda 3 400-dən vaqon daşınıb

    İnfrastruktur
    10:47

    BMT rəsmisi: "Azərbaycanla əməkdaşlıq daha strateji və prioritet yönümlü olacaq"

    Biznes
    10:46

    Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin III Forumu keçiriləcək

    Xarici siyasət
    10:45
    Foto

    Daşkənddə Teymurilər dövrü irsinin qorunması məsələləri müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    10:44

    Azərbaycan ABŞ-dən pendir tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    10:42

    Qanunsuz torpaq satan Fatmayı bələdiyyəsinin sədri barəsində cinayət işi işi başlanılıb

    Daxili siyasət
    10:35

    Volqoqrada dron hücumu nəticəsində 13 ev, qaz kəməri və elektrik xətti zədələnib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti