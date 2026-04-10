"Liverpul" Məhəmməd Salahın əvəzləyicisi kimi "Brayton"un hücumçusunu hədəfə alıb
Futbol
- 10 aprel, 2026
- 10:00
"Liverpul" klubu Məhəmməd Salahın əvəzləyicisini İngiltərə Premyer Liqasında tapıb.
"Report"un "The Mail" nəşrinə istinadən məlumatına görə, cari mövsümün sonunda klubdan ayrılacağını təsdiqləyən misirli futbolçunun yerinə namizədlərdən biri "Brayton"un hücumçusu Yankuba Mintedir.
33 yaşlı Salah klubda son mövsümünü keçirdiyini elan etdikdən sonra "Brayton"da uğurlu çıxışı ilə diqqət çəkən Minteh yay "transfer pəncərəsi" üçün əsas hədəflər siyahısına daxil edilib.
"Liverpul"un Qambiya millisinin üzvü olan 21 yaşlı futbolçu üçün təxminən 33 milyon funt-sterlinq xərcləyəcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, Məhəmməd Salahın klubla müqaviləsinin müddəti növbəti mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulmuşdu.
