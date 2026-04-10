    İrandan Azərbaycana gətirilən 12 tondan çox pestisiddə uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    • 10 aprel, 2026
    • 09:44
    İrandan Azərbaycana idxal olunan 12 028 kiloqram pestisiddə uyğunsuzluq aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "Emulsifiable Oil Aria 80% L" əmtəə nişanlı pestisid məhsulundan nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb olunub.

    Sınaq nəticəsində təsiredici maddənin (mineral yağ) miqdarı normadan aşağı müəyyən edilib.

    Uyğunsuzluqla əlaqədar məhsullar mənşə ölkəsinə geri qaytarılıb.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Pestisid İdxal İran
    Азербайджан вернул Ирану более 12 тонн импортированных пестицидов

