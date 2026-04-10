İrandan Azərbaycana gətirilən 12 tondan çox pestisiddə uyğunsuzluq aşkarlanıb
Sağlamlıq
- 10 aprel, 2026
- 09:44
İrandan Azərbaycana idxal olunan 12 028 kiloqram pestisiddə uyğunsuzluq aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, "Emulsifiable Oil Aria 80% L" əmtəə nişanlı pestisid məhsulundan nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb olunub.
Sınaq nəticəsində təsiredici maddənin (mineral yağ) miqdarı normadan aşağı müəyyən edilib.
Uyğunsuzluqla əlaqədar məhsullar mənşə ölkəsinə geri qaytarılıb.
10:52
Süleyman Ələkbərov: "Road Race 2026" turnirinin bürünc medalı mənim üçün yaxşı başlanğıcdır"Fərdi
10:51
Emin Əmrullayev: Mövcud imtahan modeli beynəlxalq standartlara yaxınlaşıbElm və təhsil
10:50
ASCO-nun bərə gəmiləri ilə martda 3 400-dən vaqon daşınıbİnfrastruktur
10:47
BMT rəsmisi: "Azərbaycanla əməkdaşlıq daha strateji və prioritet yönümlü olacaq"Biznes
10:46
Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin III Forumu keçiriləcəkXarici siyasət
10:45
Foto
Daşkənddə Teymurilər dövrü irsinin qorunması məsələləri müzakirə edilibDigər ölkələr
10:44
Azərbaycan ABŞ-dən pendir tədarükünü bərpa edibBiznes
10:42
Qanunsuz torpaq satan Fatmayı bələdiyyəsinin sədri barəsində cinayət işi işi başlanılıbDaxili siyasət
10:35