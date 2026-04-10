Азербайджан вернул Ирану более 12 тонн импортированных пестицидов

Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило несоответствия в партии пестицидов общим весом 12 028 кг, импортированных из Ирана.

Как сообщили Report в Агентство пищевой безопасности Азербайджана, образцы продукции под торговой маркой "Emulsifiable Oil Aria 80% L" были направлены на лабораторные исследования.

По результатам анализа установлено, что содержание активного вещества - минерального масла - ниже установленной нормы. В связи с этим партия была возвращена в страну происхождения.