    10 апреля, 2026
    Азербайджан вернул Ирану более 12 тонн импортированных пестицидов

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило несоответствия в партии пестицидов общим весом 12 028 кг, импортированных из Ирана.

    Как сообщили Report в Агентство пищевой безопасности Азербайджана, образцы продукции под торговой маркой "Emulsifiable Oil Aria 80% L" были направлены на лабораторные исследования.

    По результатам анализа установлено, что содержание активного вещества - минерального масла - ниже установленной нормы. В связи с этим партия была возвращена в страну происхождения.

    İrandan Azərbaycana gətirilən 12 tondan çox pestisiddə uyğunsuzluq aşkarlanıb

