Ramin Məmmədov vətəndaş qəbulu keçirəcək
Daxili siyasət
- 10 aprel, 2026
- 09:54
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov aprelin 14-də Ağdam, Tərtər, Ağcabədi, Bərdə və Füzuli rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Komitədən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, qəbul saatı 11:00-da Ağdam rayon Heydər Əliyev Mərkəzində (Quzanlı qəsəbəsi, Heydər Əliyev prospekti) keçiriləcək.
Komitənin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qəbula gəlmək istəyən vətəndaşlardan Dövlət Komitəsinin Qarabağ regional bölməsinə (əlaqə vasitələri: (021) 275 52 00, (050) 888 39 98) müraciət etmələri xahiş olunur.
Son xəbərlər
10:47
BMT rəsmisi: "Azərbaycanla əməkdaşlıq daha strateji və prioritet yönümlü olacaq"Biznes
10:46
Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin III Forumu keçiriləcəkXarici siyasət
10:45
Foto
Daşkənddə Teymurilər dövrü irsinin qorunması məsələləri müzakirə edilibDigər ölkələr
10:44
Azərbaycan ABŞ-dən pendir tədarükünü bərpa edibBiznes
10:42
Qanunsuz torpaq satan Fatmayı bələdiyyəsinin sədri barəsində cinayət işi işi başlanılıbDaxili siyasət
10:35
Volqoqrada dron hücumu nəticəsində 13 ev, qaz kəməri və elektrik xətti zədələnibDigər ölkələr
10:34
BMT rəsmisi: "Azərbaycanın WUF13-ə ev sahibliyi mühüm qlobal mərhələdir"İnfrastruktur
10:30
Məleykə Abbaszadə: Son 10 ildə imtahan zallarından 6 milyondan çox insan keçibElm və təhsil
10:28
Video