Путин встретился в Кремле с Макроном

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Глава российского государства выразил уверенность, что сегодняшний матч финала ЧМ подарит болельщикам красивую игру.

Как сообщает Report, президент РФ Владимир Путин провёл встречу в Кремле с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Он приехал в Россию на финальный матч ЧМ-2018 со своей супругой. Владимир Путин подарил ей цветы и предложил во время переговоров лидеров двух стран осмотреть Кремль. Она с удовольствием согласилась.

"Прежде всего хочу поздравить вас со вчерашним праздником — взятием Бастилии — и, конечно, с выходом вашей сборной в финал чемпионата мира", — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что игра будет напряжённой, красивой и порадует миллионы болельщиков.

Перед этим лидер России встретился с президентом Хорватии, которая подарила ему футболку сборной своей страны.