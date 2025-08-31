Путин на встрече с Пашиняном заявил о накопленных вопросах для обсуждения - ОБНОВЛЕНО

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    • 31 августа, 2025
    • 17:59
    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что рад возможности переговорить с ним, так как накопилось много вопросов для обсуждения как двустороннего, так и регионального характера.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча на полях саммита ШОС прошла в формате тет-а-тет.

    "Очень рад вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами <...> будет полезной и содержательной. Рад вас видеть", - сказал Путин в начале встречи. 

    Премьер Пашинян заявил, что рад партнерству и диалогу, которые существуют между двумя странами.

    "У нас всегда очень насыщенная повестка. Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились. <...> Наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами", - сказал армянский премьер на встрече. 

    Президент РФ Владимир Путин начал марафон двусторонних международных встреч на полях своего четырехдневного визита в Китай.

    Как передает Report, первой из них стала беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Встреча состоялась после окончания приема в честь глав делегаций, приехавших на саммит ШОС, а также гостей, приглашенных председателем КНР Си Цзиньпином. Изначально в графике, который журналистам озвучил помощник президента Юрий Ушаков, эта беседа не была обозначена. Однако представитель Кремля сразу оговорился, что график не жесткий и в него в любой момент могут быть добавлены новые контакты в различных форматах. 

    ШОС   Китай   Армения   Россия   Владимир Путин   Никол Пашинян  
    Putin Çində Paşinyanla görüşüb

