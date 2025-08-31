Putin Paşinyanla görüşdə müzakirə üçün məsələlərin yığılıb qaldığını deyib - YENİLƏNİB
- 31 avqust, 2025
- 19:09
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündə bildirib ki, həm ikitərəfli, həm də regional xarakterli bir çox məsələlərin müzakirəsi yığılıb qaldığı üçün onunla danışmaq fürsəti əldə etdiyinə görə şaddır.
"Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, görüş ŞƏT sammiti çərçivəsində təkbətək formatda keçirilib.
"Sizi görməyə, bugünkü və sabahkı tədbirlər çərçivəsində danışmaq imkanına malik olduğum üçün çox şadam. Uzun müddətdir, bir-birimizi görmürdük, ikitərəfli, regional, beynəlxalq miqyasda çoxlu məsələlər yığılıb. Ümid edirəm ki, sizinlə bugünkü görüşümüz faydalı və mənalı olacaq", - Putin görüşün əvvəlində deyib.
Paşinyan iki ölkə arasında mövcud olan tərəfdaşlıq və dialoqdan məmnunluğunu bildirib.
"Bizim hər zaman çox dolğun gündəliyimiz var. Əminəm ki, bugünkü gündəm də çox dolğundur, bu, göz qabağındadır. Bizim aramızda yaranan tərəfdaşlıq və dialoqdan çox məmnunam. Şəxsi dialoqumuz və əlbəttə qardaş ölkələrimiz arasında çox fəal dialoqdur", - Ermənistanın baş naziri deyib.
