Putin Paşinyanla görüşdə müzakirə üçün məsələlərin yığılıb qaldığını deyib - YENİLƏNİB

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündə bildirib ki, həm ikitərəfli, həm də regional xarakterli bir çox məsələlərin müzakirəsi yığılıb qaldığı üçün onunla danışmaq fürsəti əldə etdiyinə görə şaddır.

    "Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, görüş ŞƏT sammiti çərçivəsində təkbətək formatda keçirilib.

    "Sizi görməyə, bugünkü və sabahkı tədbirlər çərçivəsində danışmaq imkanına malik olduğum üçün çox şadam. Uzun müddətdir, bir-birimizi görmürdük, ikitərəfli, regional, beynəlxalq miqyasda çoxlu məsələlər yığılıb. Ümid edirəm ki, sizinlə bugünkü görüşümüz faydalı və mənalı olacaq", - Putin görüşün əvvəlində deyib.

    Paşinyan iki ölkə arasında mövcud olan tərəfdaşlıq və dialoqdan məmnunluğunu bildirib.

    "Bizim hər zaman çox dolğun gündəliyimiz var. Əminəm ki, bugünkü gündəm də çox dolğundur, bu, göz qabağındadır. Bizim aramızda yaranan tərəfdaşlıq və dialoqdan çox məmnunam. Şəxsi dialoqumuz və əlbəttə qardaş ölkələrimiz arasında çox fəal dialoqdur", - Ermənistanın baş naziri deyib.

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, görüş Çində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) sammiti çərçivəsində baş tutub.

    ŞƏT sammitində itirak eədn qonaqların şərəfinə təşkil olunmuş qəbulun ardından baş tutan görüş Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakovun jurnalistlərə açıqladığı ilkin cədvəldə nəzərdə tutulmamışdı. Lakin Kremlin nümayəndəsi dərhal qeyd edib ki, qrafik sərt deyil və ona istənilən anda müxtəlif formatlarda yeni bəndlər əlavə edilə bilər.

