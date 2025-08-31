    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Putin Çində Paşinyanla görüşüb

    Digər ölkələr
    • 31 avqust, 2025
    • 17:33
    Putin Çində Paşinyanla görüşüb

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, görüş Çində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) sammiti çərçivəsində baş tutub.

    ŞƏT sammitində itirak eədn qonaqların şərəfinə təşkil olunmuş qəbulun ardından baş tutan görüş Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakovun jurnalistlərə açıqladığı ilkin cədvəldə nəzərdə tutulmamışdı. Lakin Kremlin nümayəndəsi dərhal qeyd edib ki, qrafik sərt deyil və ona istənilən anda müxtəlif formatlarda yeni bəndlər əlavə edilə bilər.

    Vladimir Putin   Nikol Paşinyan   Çin   görüş  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Путин на встрече с Пашиняном заявил о накопленных вопросах для обсуждения - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    18:27

    İsrailin müdafiə naziri: HƏMAS-ın hərbi qanadının sözçüsü zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    18:13

    Qəbələdə yol qəzasında sürücü ölüb, oğlu xəsarət alıb

    Hadisə
    17:59

    KİV: Almaniyada müavinət alanların işdən imtina etməsinə görə tədbirlər sərtləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    17:38

    "Qarabağ" həndbolçuları Qazaxıstan millisi ilə heç-heçə edib

    Komanda
    17:34
    Video

    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Tiencində dövlət və hökumət başçılarının və xanımlarının şərəfinə verilən ziyafətdə iştirak ediblər

    Xarici siyasət
    17:33

    Putin Çində Paşinyanla görüşüb

    Digər ölkələr
    17:29

    "Real"ın futbolçusu yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    17:17

    Si Cinpin: Çin və Hindistan rəqib deyil, tərəfdaşdır

    Digər ölkələr
    17:05

    Netanyahu Husi hökumət üzvlərinin əksəriyyətinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti