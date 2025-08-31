Putin Çində Paşinyanla görüşüb
Digər ölkələr
- 31 avqust, 2025
- 17:33
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, görüş Çində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) sammiti çərçivəsində baş tutub.
ŞƏT sammitində itirak eədn qonaqların şərəfinə təşkil olunmuş qəbulun ardından baş tutan görüş Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakovun jurnalistlərə açıqladığı ilkin cədvəldə nəzərdə tutulmamışdı. Lakin Kremlin nümayəndəsi dərhal qeyd edib ki, qrafik sərt deyil və ona istənilən anda müxtəlif formatlarda yeni bəndlər əlavə edilə bilər.
Son xəbərlər
18:27
İsrailin müdafiə naziri: HƏMAS-ın hərbi qanadının sözçüsü zərərsizləşdirilibDigər ölkələr
18:13
Qəbələdə yol qəzasında sürücü ölüb, oğlu xəsarət alıbHadisə
17:59
KİV: Almaniyada müavinət alanların işdən imtina etməsinə görə tədbirlər sərtləşdiriləcəkDigər ölkələr
17:38
"Qarabağ" həndbolçuları Qazaxıstan millisi ilə heç-heçə edibKomanda
17:34
Video
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Tiencində dövlət və hökumət başçılarının və xanımlarının şərəfinə verilən ziyafətdə iştirak ediblərXarici siyasət
17:33
Putin Çində Paşinyanla görüşübDigər ölkələr
17:29
"Real"ın futbolçusu yeni rekorda imza atıbFutbol
17:17
Si Cinpin: Çin və Hindistan rəqib deyil, tərəfdaşdırDigər ölkələr
17:05