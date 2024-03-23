Путин: Все исполнители, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут справедливое наказание

Все исполнители, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут справедливое наказание.

Все исполнители, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут справедливое наказание.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.

Он подчеркнул, что преступники хладнокровно убивали людей:"Преступники хладнокровно шли убивать, расстреливать в упор россиян, как когда-то действовали нацисты".

По словам президента РФ, теракт в подмосковном "Крокус сити холле" был "кровавым и варварским".

Путин заявил, что российская сторона "установит и покарает каждого".