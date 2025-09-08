российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции против пыток

    • 08 сентября, 2025
    • 10:29
    Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции против пыток

    Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу Думы.

    Этот документ был принят членами Совета Европы 26 ноября 1987 года, Россия подписала конвенцию в 1996 году, на территории страны она вступила в силу спустя два года.

    Putin Dövlət Dumasına İşgəncələrə qarşı konvensiyanın ləğvi haqqında qanun layihəsi təqdim edib
    Putin submits bill to denounce Convention against Torture to State Duma

