Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции против пыток
- 08 сентября, 2025
- 10:29
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу Думы.
Этот документ был принят членами Совета Европы 26 ноября 1987 года, Россия подписала конвенцию в 1996 году, на территории страны она вступила в силу спустя два года.
