Putin Dövlət Dumasına İşgəncələrə qarşı konvensiyanın ləğvi haqqında qanun layihəsi təqdim edib
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 10:37
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dövlət Dumasının müzakirəsinə "İşgəncənin və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qarşısının alınması haqqında" Avropa Konvensiyasının ləğvi barədə qanun layihəsi təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS Dumanın elektron məlumat bazasına istinadən məlumat yayıb.
Bu sənəd Avropa Şurasının üzvləri tərəfindən 1987-ci il noyabrın 26-da qəbul edilib, Rusiya konvensiyanı 1996-cı ildə imzalayıb, ölkə ərazisində iki il sonra qüvvəyə minib.
