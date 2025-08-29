    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Путин в Китае встретится с Эрдоганом, Пезешкианом и другими лидерами - ОБНОВЛЕНО

    • 29 августа, 2025
    • 18:31
    Путин в Китае встретится с Эрдоганом, Пезешкианом и другими лидерами - ОБНОВЛЕНО

    Президент России Владимир Путин на полях предстоящего саммита ШОС в Китае также проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    По его словам, с Моди Путин обсудит свой визит в Индию, запланированный на декабрь.

    С Эрдоганом и Пезешкианом же обсуждения будут вестись по международной повестке, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

    Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Пекин 2 сентября встретится с коллегами из Пакистана, Сербии и Узбекистана Шахбазом Шарифом, Александром Вучичем и Шавкатом Мирзиёевым, а также примет участие в трехстороннем саммите Россия-Китай-Монголия.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    По его словам, также 2 сентября Путин вместе с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом проведет трехстороннюю встречу.

    Ушаков добавил, что встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в формате "один + четыре", с участием глав МИД и министров обороны. 

    Putin Çində Ərdoğan, Pezeşkian və digər liderlərlə görüşəcək

