Путин в Китае встретится с Эрдоганом, Пезешкианом и другими лидерами - ОБНОВЛЕНО

Президент России Владимир Путин на полях предстоящего саммита ШОС в Китае также проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, с Моди Путин обсудит свой визит в Индию, запланированный на декабрь.

С Эрдоганом и Пезешкианом же обсуждения будут вестись по международной повестке, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Пекин 2 сентября встретится с коллегами из Пакистана, Сербии и Узбекистана Шахбазом Шарифом, Александром Вучичем и Шавкатом Мирзиёевым, а также примет участие в трехстороннем саммите Россия-Китай-Монголия.

По его словам, также 2 сентября Путин вместе с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом проведет трехстороннюю встречу.

Ушаков добавил, что встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в формате "один + четыре", с участием глав МИД и министров обороны.