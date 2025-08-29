    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Digər ölkələr
    • 29 avqust, 2025
    • 18:39
    Putin Çində Ərdoğan, Pezeşkian və digər liderlərlə görüşəcək

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Çində keçiriləcək ŞƏT sammiti çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, İran Prezidenti Məsud Pezeşkian və Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ilə də görüşlər keçirəcək.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Putin Modi ilə prezidentin dekabrda Hindistana planlaşdırılan səfərini müzakirə edəcək.

    Ərdoğan və Pezeşkian ilə müzakirələr Yaxın Şərqdəki vəziyyət də daxil olmaqla beynəlxalq gündəmə həsr olunacaq.

