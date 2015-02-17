Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в районе Дебальцево, заявив, что очередная попытка деблокировать "котел" закончилась неудачно, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Он также призвал Киев не мешать украинским военнослужащим сложить оружие, если они захотят так сделать.

При этом Путин обратился к сепаратистам с просьбой дать силовикам выйти из "котла", отметив при этом, что оружие в Украину уже поставляется.