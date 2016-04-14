Путин прокомментировал "главную ошибку" Обамы

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Признание президента США Барака Обамы еще раз доказывает, что он порядочный человек".

Как сообщает Report, об этом сказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как бы он прокомментировал признание американского лидера о том, что его самой главной ошибкой было вторжение в Ливию.

"Сказать такие вещи - дело непростое. Барак, будучи еще сенатором, критиковал тогдашнее руководство за действия в Ираке. Но, став президентом, он сам повторил свою ошибку. Не все могут признать такое. Это хорошо, но плохо то, что эта череда ошибок продолжается, и чуть не произошла в Сирии", - добавил президент России.