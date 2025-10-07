Путин примет участие в саммите глав государств СНГ в Душанбе
Другие страны
- 07 октября, 2025
- 19:11
Президент России Владимир Путин 10 октября примет участие в саммите глав государств Содружества независимых государств (СНГ) в Душанбе.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"В пятницу 10 октября наш президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ", - сказал представитель Кремля.
По его словам, на заседании будет уделено особое внимание развитию торгово-инвестиционного партнерства и укреплению связей в сфере безопасности на пространстве СНГ.
