Путин примет участие в саммите глав государств СНГ в Душанбе

Президент России Владимир Путин 10 октября примет участие в саммите глав государств Содружества независимых государств (СНГ) в Душанбе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"В пятницу 10 октября наш президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ", - сказал представитель Кремля.

По его словам, на заседании будет уделено особое внимание развитию торгово-инвестиционного партнерства и укреплению связей в сфере безопасности на пространстве СНГ.