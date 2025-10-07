Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Путин примет участие в саммите глав государств СНГ в Душанбе

    Президент России Владимир Путин 10 октября примет участие в саммите глав государств Содружества независимых государств (СНГ) в Душанбе.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

    "В пятницу 10 октября наш президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ", - сказал представитель Кремля.

    По его словам, на заседании будет уделено особое внимание развитию торгово-инвестиционного партнерства и укреплению связей в сфере безопасности на пространстве СНГ.

