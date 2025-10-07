Putin MDB dövlət başçılarının Düşənbə sammitində iştirak edəcək
- 07 oktyabr, 2025
- 19:29
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin oktyabrın 10-da Düşənbədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) dövlət başçılarının sammitində iştirak edəcək.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Rusiya Prezidentinin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.
"Cümə günü, oktyabrın 10-da prezidentimiz MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edəcək", - Kremlin nümayəndəsi deyib.
O əlavə edib ki, görüşdə MDB çərçivəsində ticarət və investisiya tərəfdaşlığının inkişafı və təhlükəsizlik əlaqələrinin gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunacaq.
