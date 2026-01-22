Путин планирует встречу с Уиткоффом и Кушнером

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент России Владимир Путин подтвердил, что 22 января встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером для продолжения диалога по украинскому урегулированию.

    На оперативном совещании с Совбезом президент Росии высказался о приглашении России в "Совет мира" и ситуации вокруг Газы, об усилиях Вашингтона по урегулированию на Украине, а также о возможной судьбе замороженных в США российских активов.

    "Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые тоже завтра приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования", - сказал российский лидер.

