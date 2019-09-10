Путин освободил Карасина от занимаемой должности

Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, вместо него на пост назначен Евгений Иванов. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.Карасин занимал эту должность с 2005 года. В июле дипломат не исключил, что перейдет на работу в Совет Федерации. Такое заявление он сделал после того, как в СМИ появились публикации о том, что он может стать сенатором от Сахалина. Карасин отметил, что это будет зависеть, в том числе, от результатов выборов.