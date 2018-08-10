Путин обсудил с Совбезом России подготовку к каспийскому саммиту

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы подготовки к предстоящему саммиту "каспийской пятерки".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На повестке дня были вопросы, связанные с предстоящим на днях саммитом "каспийской пятерки" в Актау", - заявил он.

По его словам, в ходе совещания отмечалась важность окончания многолетней работы по урегулированию правового статуса Каспия. Кроме того, на совещании "обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития страны.

В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников.